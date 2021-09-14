Взяв друзів і поїхав кататися: у Тернополі працівник мийки поцупив автомобіль

Кримінальне провадження за фактом незаконного заволодіння транспортним засобом відкрили працівники Тернопільського районного управління поліції щодо 36-річного тернополянина.

До співробітників територіального підрозділу поліції надійшло звернення від місцевого мешканця. Чоловік повідомив, що невідома особа викрала його іномарку.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група, працівники якої встановили, що заявник залишив авто на території мийки. Ключі віддав працівнику закладу, який пообіцяв помити транспортний засіб. Авто чоловік мав забрати вранці, однак повернувшись, виявив відсутність майна й працівника мийки.

У ході проведених оперативних заходів поліцейські виявили авто в Чортківському районі. Підозрюваний взяв з собою друзів та відправився кататися.

В минулому він вже притягувався до кримінальної відповідальності.

Тепер йому доведеться відповісти за скоєний злочин. Відомості про подію працівники поліції внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 3 статті 289 Кримінального кодексу України. Санкція передбачає позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

Триває слідство.