Взяли в облогу: у Тернополі мешканці будинку не випускали з квартири голову ОСББ

У Тернополі деякі мешканці будинку №15 на вул. Чалдаєва не порозумілись із головою ОСББ. Виступаючи проти певних ініціатив, вони взяли в облогу голову та не випускали жінку з власної квартири протягом трьох годин – з 7 до 10 год. ранку.

– Вимагали написати заяву на складання повноважень. Так як у голови правління є основне місце роботи, сьогодні туди вчасно потрапити не змогла, – пише голова правління у ОСББ Сергій Лупак. – Було два наряди поліції.

Передумовою такої поведінки стала ініціатива голови, яку підтримала більшість мешканців будинку – участь у програмі «Енергодім». Це деякі мешканці сприйняли як виманювання коштів, пише Терен.

– Заплановані роботи включались в два етапи: 1. Капремонт даху в тому числі утеплення даху, утеплення трубопроводів і балансування системи опалення + ІТП (до речі, ІТП встановлює КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» – не залучаючи коштів самих співвласників), – продовжив Сергій Лупак. – 2. Повне утеплення багатоквартирного будинку та облаштування відмостки. Щодо оплати, то згідно з умовами фонду, першим 500 ОСББ, які подали заявки, повертається 70% відносно вартості проекту. Тернопільська міська рада надає 10% безповоротної фінансової допомоги на виконання передбачуваних робіт. Співвласникам залишається оплатити 20%. Зроблений енергоаудит – 70% від вартості, фонд уже повернув. У м. Тернополі встигли подати заявки 11 ОСББ, які ввійшли в програму 70/30. Даним ОСББ Тернопільська міська рада передбачає 10% безповоротної фінансової допомоги на виконання передбачуваних робіт. Тобто виходить уже 80/20. Наступним учасникам програми «Енергодім» буде співвідношення 50/50.

Як повідомляють мешканці будинку, які не підтримали блокування голови ОСББ, причина таких дій – нерозуміння алгоритму програми і недостовірне її трактування. Також, як наголошує Сергій Лупак, процедура переобрання голови правління ОСББ прописана у законі про ОСББ. Тому блокування – не є виходом із ситуації у будь-якому разі.

Відомо, що голова ОСББ звернулася у поліцію.