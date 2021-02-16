Особу злодійки-гастролерки викрили працівники оперативно пошукового відділу ГУНП спільно з районним управлінням поліції. Підозрювана заробляла на прожиття, обкрадаючи людей в храмах.

До обласного центру вона приїхала з Кривого Рогу. Чотири заяви про зникнення мобільних надійшло 19 січня. Усі потерпілі повідомили, що стали жертвами злодіїв в різних храмах Тернополя.

– Невідома особа чи особи викрили в них мобільні телефони. В одних викрали з кишень, в інших з сумок. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група, щоб з’ясувати усі обставини подій, були зібрані усі матеріали та вилучене відео з камер спостереження, – розповів старший оперуповноважений Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області Євген Оконський.

У ході проведення слідчо-оперативних заходів стало відомо, що 58-річна підозрювана їздила містами та заробляла на прожиття крадіжками. Жертвами обирала жінок, а місцем злочину – церкви. Під час богослужінь підозрювана стежила за людьми, які мали при собі мобільні телефони. Засоби зв’язку непомітно витягувала та тікала.

У спільники взяла місцевого таксиста, який возив її за вказаними адресами. Після трьох крадіжок жінка залишила нашу область. Її розшукали оперативники в Чернівцях.

– В ході вивчення матеріалів стало відомо, що вона одну крадіжку вчинила у Житомирі та в Чернівцях. По даному факту відкрито кримінальне провадження за статтею 185 частина 2 ККУ. Дана особа перевіряється на причетність аналогічних злочинів в Тернопільській області та в інших областях України.

Крадені речі жінка продавала в сусідніх областях. За словами Євгена Оконського, підозрювана почала заробляти крадіжками ще з п’ятнадцяти років. За її плечима не одна судимість. У скоєному вона зізналася, каже, що гроші витрачала на свою велику родину.

Триває досудове розслідування.