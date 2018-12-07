Вже завтра Державний ансамбль пісні і танцю Грузії “KUTAISI” вперше в Тернополі!
Державний ансамбль пісні і танцю Грузії «KUTAISI» завітав до України з новою програмою «Грузинське Різдво».
«KUTAISI» – це справжній культурний «скарб» Грузії, багаторазовий переможець міжнародних фестивалів. Він закохує у себе глядача з перших хвилин унікального шоу.
У кожному місті, де вже відбувся концерт, «KUTAISI» подарували незабутні щирі емоції.
Юрій Чорней, журналіст «BukNews» із Чернівців: «Уславлене грузинське багатоголосся, визнане ЮНЕСКО культурним надбанням людства, музиканти-віртуози і філігранна хореографічна майстерність грузинських танцівниць і танцівників створили магічну суміш у стінах старенького австрійського театру. Однак навіть цей дивовижний спів служив сьогодні тільки коштовним обрамленням для іншого дійства, яке жило на сцені. Тут грузинські красуні і легіні з орлиними профілями творили пластичну містерію. Розповісти про хореографію грузинських танців словами – все одно, що зіграти симфонію на губній гармошці. Феєричне дійство грації і краси не потребувало ні спеціальних технічних засобів, ні театральних ефектів… Найбільшою принадою цього талановитого колективу, який так яскраво заявив про себе у Чернівцях, видалася природність сценічної поведінки. Досконала техніка у поєднанні з легкістю виконання, яка вже сама по собі є ознакою професійної майстерності, подарували чернівчанам відчуття самобутності дійства, створеного тільки для них, саме тут і саме тепер. Інакше кажучи, це і є, власне, тим, що називають містким словом мистецтво.»
Не пропустіть виняткову можливість доторкнутися до цієї унікальної і самобутньої культури в рамках великого гастрольного туру ансамблю «KUTAISI». Унікальні постановки і хореографія, розкішні костюми, супровід оркестру подарують емоції, здатні опромінити ваше серце.
Відвідавши концерт, ви зробите двогодинну подорож до дивовижного куточку Землі, сповненого особливим колоритом і традиціями: вам відкриється Грузія!
В Тернополі 8 грудня о 19:00 в Палаці Культури «Березіль»!
Квитки в касах міста та онлайн
https://kasa.in.ua/derzavnij-ansambl-pisni-i-tancu-gruzii-kutaisi-gruzinske-rizdvo
https://concert.ua/uk/event/kutaisi-ternopol
Зустрічайте захоплюючі грузинські танці – https://www.youtube.com/watch?v=_-rOWa3PQko
З 3 грудня 2018 Ансамбль «KUTAISI» знову в Україні з новою програмою «ГРУЗИНСЬКЕ РІЗДВО»:
8.12 – Тернопіль
9.12 – Хмельницький
10.12 – Одеса
12.12 – Черкаси
13.12 – Бровари
14.12 – Чернігів
15.12 – Суми
16.12 – Харків
17.12 – Дніпро
18.12 – Київ
Повна програма туру на https://www.kutaisi.com.ua
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