З підозрою на харчове отруєння впродовж цієї ночі до лікарні почали поступати студенти одного із коледжів Збаражчини.

Усі діти скаржилися на загальну слабкість та діарею. У частини неповнолітніх перші симптоми почали проявлятися ще вдень, 18 лютого. В решти – під вечір.

За словами начальника Збаразького відділення поліції Віктора Волощука, серед госпіталізованих п’ятеро дівчат, а решта – хлопці. Ще троє проходять обстеження. Вік хворих – від 15 до 18 років.

Правоохоронці разом з експертами встановлюють причини масового отруєння. В коледжі працюють фахівці Держпродспоживслужби. Вони відбирають взірці їжі у їдальні, перевіряють харчі, які діти привезли з дому, а також обстежують кімнати, де мешкають студенти.

Потерпілі кажуть, що не всі в день отруєння харчувалися в загальній їдальні, проте їх пригощав товариш домашньою їжею.

Стан дітей не важкий. Вирішується питання про внесення даного факту в ЄРДР. Триває слідство.