На Тернопільщині триває акція під назвою “Випив. Сів за кермо – передав автомобіль ЗСУ!”. Вже понад півтори сотні транспортних засобів вилучено на Тернопільщині у водіїв, які сіли п’яними за кермо.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Володимир Труш, продемонструвавши кілька світлин вилучених автомобілів, пише 0352.ua.

“Серед вилучених на арештмайданчик є новенькі авто бізнес-класу. Щодо автомобілів буде прийнято рішення про передачу на потреби ЗСУ і територіальної оборони. П’яний за кермом – злочинець. А зі злочинцями у нас дуже коротка розмова. Тому ще раз попереджаю – гратися ніхто не буде. Якщо ж хочете допомогти армії – це можна зробити в інший, безпечніший, спосіб!”, – зазначив Володимир Труш.