Вже не вперше: у Тернополі зупинили п’яного водія, котрий був позбавлений права керувати транспортом

За минулі вихідні тернопільські патрульні виявили 9 водіїв, які керували транспортними засобами, ймовірно, в стані сп’яніння.

На 8 водіїв інспектори склали протоколи за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп’яніння) КУпАП, а на одного водія патрульні склали інші адмінматеріали, адже з’ясувалося, що чоловік вже не вперше сідає за кермо в стані сп’яніння.

Автівку Ford інспектори зупинили за порушення ПДР на вулиці Підволочиське шосе. Під час спілкування з водієм, патрульні виявили в нього явні ознаки алкогольного сп’яніння та запропонували чоловікові пройти огляд на стан сп’яніння на місці за допомогою алкотесту Драгер чи в найближчому медичному закладі, на що останній категорично відмовився.

Окрім того, перевіривши інформацію про чоловіка згідно з базами даних, інспектори встановили, що водій вже притягався до відповідальності за керування автомобілем в стані сп’яніння та позбавлений права керувати транспортним засобом за рішенням суду.

Охоронці порядку відсторонили чоловіка від керування автомобілем, склали на нього протокол за ч. 2 ст. 130 (Повторне протягом року керування транспортним засобом в стані сп’яніння) та винесли постанову за ч. 4 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка позбавлена такого права) КУпАП.