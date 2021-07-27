Другий рік поспіль триває реалізація програми з відновлення та комплексної очистки екосистеми Тернопільського ставу та інших водойм міста.

За результатами екобіотехнологічного очищення, що проводився у цьому році за допомогою посіву одноклітинних водоростей хлорели і сценедесмуса, у Тернопільському ставі покращилась якість води та зник неприємний запах.

«Завдяки системній очистці Тернопільського ставу, яку ми проводимо уже другий рік поспіль, є перші позитивні результати. Незважаючи на аномальну спеку, цьогоріч відсутнє цвітіння води та неприємний запах, – розповів міський голова Сергій Надал. – Спільно з екологами розроблено програму, яка розрахована на кілька років, для комплексної очистки та зариблення ставу. Зокрема, на сьогодні збудовано новий дощовий колектор з системою механічного очищення, відновлено роботу аераційних фонтанів, які наповнюють воду додатковим киснем, проведено механічну очистку та поглиблення дна озера. Також у цьому році ми використали спеціальні водорості хлорели та сценедесмуса, які очищують воду від шкідливих елементів. І є результат – озеро стало чистішим, немає цвітіння та неприємного запаху води».

Цвітіння води на сьогодні спостерігається лише на внутрішньому озерці навколо острова Чайка. Як зазначають екологи, зумовлено це низькою рухливістю водних мас. На цій ділянці, зокрема, заплановано створення інженерної комунікації від озерця до діючого дощового колектора для пришвидшення руху води та мінімізації її застою. Виготовлення проектної документації та виконання цих робіт заплановано на 2022 рік.

Завершальним етапом очищення Тернопільського ставу буде зариблення водойми, яке заплановано на вересень-жовтень поточного року.