Вже через тиждень: на Тернопільщині прогнозують різкий ріст захворюваності через штам “Омікрон”. ВІДЕО

Від початку року у 26 людей на Тернопільщині виявили новий штам коронавірусу “Омікрон”.

Про це повідомила генеральна директорка обласного центру контролю та профілактики хвороб Оксана Чайчук, пише Терен.

– На вихідних наша лабораторія зробила дослідження на новій тест-системі, яку ми закупили. Підтверджено 26 випадків захворювання, – каже вона. – 10 січня матеріал також відправили у Центр громадського здоров’я України у Київ, де результати наших досліджень підтвердили.

Із 26 людей, у яких діагностували «Омікрон», четверо лікувалися у стаціонарі, – це двоє дітей віком три місяці і один рік та двоє їхніх матерів. Як з’ясувалося під час епідрозслідування, троє інфікованих повернулися з-за кордону – США, Польщі, Іспанії. Двоє перебували у контакті з хворим з Пуерто-Ріко. Також серед хворих є 9 щеплених від ковіду, – додає Оксана Чайчук.

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Новий штам коронавірусу виявили у Тернополі та Тернопільському районі, а також на територіях колишніх Теребовлянського, Борщівського, Гусятинського, Бережанського, Підволочиського, Бучацького, Заліщицького, Чортківського районів.

«Омікрон» має легку симптоматику у порівнянні з іншими штамами, але дуже швидко передається, тому заразність буде висока. Відтак медики прогнозують, що через тиждень на Тернопільщині буде високий ріст захворюваності і госпіталізація хворих. Жителів області просять не нехтувати карантинними вимогами, не бути в місцях скупчення людей і вакцинуватися.

Нагадаємо, у останні два тижні на Тернопільщині спостерігають ріст захворюваності на COVID-19.