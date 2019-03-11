Визначитися із вибором майбутнього Президента допоможе онлайн-інструмент

11/03/2019 Розмір тексту:

Порівняти передвиборчі програми кандидатів у Президенти та визначитися за кого голосувати 31 березня українцям допоможе спеціальний онлайн-інструмент.

Унікальний для нашої держави онлайн-інструмент порівняння програм кандидатів розробили аналітики громадської організації “Центр UA” для того, щоб допомогти громадянам зробити раціональний вибір. Адже, за даними опитування центру Разумкова, більше третини українців, перш ніж віддати свій голос на виборах, ознайомлюються з програмами та передвиборчими пропозиціями політиків.

– Цей інструмент дозволить у простий спосіб ознайомитися з позиціями кандидатів щодо низки державних політик, відображених у їхніх програмах або надані штабами на запит аналітиків, – розповіла Юлія Ковальчук, представниця ГО “Центр UA” в Тернопільській області. – Кожен громадянин зможе за допомогою онлайн-тесту скласти власну програму ідеального кандидата на посаду президента, а спеціальний алгоритм вкаже, чи збігається вона з програмами реальних кандидатів з виборчого бюлетеня.

У Тернополі презентація онлайн-інструменту порівняння програм топ-10 кандидатів у президенти відбудеться 13 березня о 14.00 в кав’ярні-кондитерській “КолЄжанка”, що на вулиці Йосипа Сліпого, 5. Триватиме захід одну годину.

Ольга Трач