«Вибори 2019: за кого голосувати», – такий інструмент репрезентувала тернополянам координаторка громадської організації «Центр UA» Юлія Ковальчук.

За допомогою цього ресурсу можна порівняти програми різних політичних сил і обрати ту, яка найбільше збігається з власними поглядами.

Програма «Вибори: за кого голосувати» включає дванадцять лідируючих політичних партій. Ресурс показує якісний аналіз їхніх позицій щодо ключових суспільних питань, – каже координаторка «Центру UA» Юлія Ковальчук.

«Не втомлюсь повторювати – читайте програми, думайте і аналізуйте! Зважайте на те, що пропонують партії в межах своїх повноважень, не ведіться на рекламні гасла. Обирайте раціонально, а не емоційно. І скористайтесь нашим інстументом порівняння програм партій, там у зручному форматі можна ознайомитись з їхніми позиціями у конкретних сферах, без води і популізму», – зазначає Юлія.

До слова, програма «Вибори 2019: за кого голосувати» працювала і перед президентськими виборами в Україні. Наразі онлайн-інструмент діятиме до 21 липня.

Софія Романська