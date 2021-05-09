Переможців обласної премії імені Івана Марчука в галузі образотворчого мистецтва для обдарованих дітей Тернопільської області визначила конкурсна комісія. Перегляд робіт, які надійшли на конкурс відбувся шостого травня у Тернопільському обласному художньому музеї.

Така премія присуджується щороку талановитим дітям у віці від 7 до 15 років і є найвищою в області відзнакою для юних художників за творчі досягнення.

Свої роботи та необхідні документи на присудження премії подали претенденти із шести шкіл області: Тернопільської художньої школи імені Михайла Бойчука, мистецької школи Тернопільського мистецького фахового коледжу імені Соломії Крушельницької, Тернопільського ліцею № 21 – спеціалізованої мистецької школи імені Ігоря Герети, Козівської початкової спеціалізованої школи мистецтв, Заводської школи естетичного виховання – центру народної творчості та Залозецької музичної школи.

Як повідомили в управлінні культури і мистецтв ТОДА, лауреатом премії у номінації «Малярство» став одинадцятирічний Вадим Ширшов з роботою «Лелеча сімейка». Художньому мистецтву він навчається у Заводській комунальній школі естетичного виховання – центрі народної творчості. Викладачем хлопчика є відома художниця Тетяна Витягловська. У номінації «Графіка» журі визнали кращим триптих «Файне місто Тернопіль» чотирнадцятирічної Олесі Бетлей. Вона навчається у мистецькі школі Тернопільського мистецького фахового коледжу імені Соломії Крушельницької під керівництвом викладача Богдана Федоріва.

Дипломи та грошові винагороди переможці отримають в день святкування 30-ї річниці Незалежності України. Обласна премія імені Івана Марчука в галузі образотворчого мистецтва для обдарованих дітей Тернопільської області заснована у 2016 році і присуджується щороку у двох номінаціях: «Малярство» і «Графіка».

Фото зі сторінки управління культури ТОДА у фейсбуці