Розмаїття власних художніх стилів та відображення краси навколишнього світу панує у ці дні у виставковому залі Тернопільського обласного художнього музею. Його стіни прикрасили портрети, пейзажі, натюрморти, тематичні картини художників-аматорів нашого краю.

Усього в експозиції представлено 65 живописних та графічних творів. Більшість із них надані авторами на обласний конкурс серед аматорів образотворчого мистецтва імені Олени Кульчицької. А частина виділена в окремий розділ – це твори переможців попередніх конкурсів. Серед них є картини Марії Тимчук, Євгена Ковальчука, Богдана Федоріва, Володимира Шумила, Тетяни Балбус.

Конкурс цей проводиться в області з 2000 року, і раніше йому було присвоєно ім’я Ярослави Музики. Та оскільки в області з’явилася ще одна премія імені Ярослави Музики, художньому конкурсу у 2018 році вирішили присвоїти ім’я Олени Кульчицької. Нагородження переможців цьогорічного конкурсу планували провести 15 вересня та через погіршенням ситуації із захворюваності на короновірус, від урочистостей відмовилися. Попри те, виставку робіт номінантів відкрили і конкурсна комісія визначила переможців.

– Цього року на конкурс подали свої твори 22 художники: 14 у номінації «Живопис» та 8 у номінації «Графіка», – розповіла Ольга Ваврик, заступник директора з науково-просвітньої роботи Тернопільського обласного художнього музею. – За рішенням журі у номінації «Живопис» перемогла Любов Поворозник із Тернополя. Комісія відзначала у її картинах високий рівень виконання та багату палітру. Дипломом першого ступеня нагороджений Володимир Захарчук із села Давидківці Чортківського району, який вперше бере участь у конкурсі. Він представив три історичні портрети, виконані у класичній манері: Анни Ярославни, Костянтина Острозького і Варвари Мотори. Дипломом другого ступеня нагороджено Наталію Фугель з Тернополя. Журі особливо відзначало її київський етюд з видом на Володимирську гірку. В експозиції є також її «Зелений натюрморт» та пейзаж «Річка Козак». Дипломом третього ступеня нагороджена Олена Поліщук з села Колосова Кременецького району. Вона журналіст за освітою, але ще й малює. Її роботи романтичні, світлі, мають чисту палітру. У номінації «Графіка» лауреатом став Антон Гриб з Тернополя. Він вже був лауреатом конкурсу імені Ярослави Музики, але у номінації «Живопис». Положення конкурсу дозволяє бути переможцем у різних номінаціях. Він представив дві роботи, особливо відзначали його картину «Місто за деревами». Диплом першого ступеня отримала Богдана Гуменюк з Кременця за пейзаж із видом на Бону. Володимир Поворозник з Терноподля став дипломантом другого ступеня за серію акварельних робіт «Передвечірні тіні». Дипломом третього ступеня нагороджений Володимир Окрутний із Тернополя за екслібриси із серії «Сторіччя…». Він також представив на конкурс три живописні роботи – тернопільські церкви.

Відповідно до Положення конкурсу переможці отримують грошову винагороду. У попередні роки вона була доволі символічною, а цього року сума зросла до 5 тисяч гривень. Організовують конкурс управління культури Тернопільської облдержадміністрації та обласний методичний центр народної творчості.

Виставка конкурсантів у художньому музеї діятиме до 30 вересня.

Ольга Трач

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