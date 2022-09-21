Андрій Ігорович Пашковський – наш земляк, чортків’янин, військовослужбовець 105-ї бригади територіальної оборони зазнав важкого поранення на передовій на Донеччині.

Андрія прооперували, є позитивна динаміка. Його вивели із коми, він прийшов до тями, вже не підключений до апарату ШВЛ, рухає усіма кінцівками та намагається говорити.

Наразі Андрія перевезли в один із медичних закладів Києва. На лікування надалі потрібні великі кошти, тож просимо підтримати нашого військового та його сім’ю.

Реквіти для допомоги:

4149 4390 0774 6351 (Приват) Завійська Юлія Ярославівна

5355 0821 0308 3091 (Укргаз) Завійська Юлія Ярославівна

Paypal: neonilap5@gmail.com (Неоніла Пашковська – сестра)

Джерело: Чортківська міська рада