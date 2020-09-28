Максим Беспалов вийшов з коми, у якій перебував з 28 серпня. Зараз стан його стабільно важкий.

24-річний кременчанин впізнає та чує рідних, проте говорити ще не може. Юнак пережив вже дві операції, які, на жаль, не останні. Лікування та реабілітація будуть тривалими, пише Файне місто.

“Максим відкрив очі, він вийшов з коми. Це сталося тиждень тому. Він впізнає та чує мене. Коли я до нього звертаюся, то у знак того, що чує, він закриває очі. Говорити син ще не може – сильно роздроблені кістки обличчя – коли змикає верхню та нижню щелепи, то в районі носа все також рухається, настільки поламано. Лікарі говорять про операцію, яку планують провести вже ближчим часом. Будуть ставити, мабуть, пластини, аби з’єднати все до купи. Але, дякувати Богу, він живий і вийшов з коми. Є, правда, температура. Звідки вона лікарі сказати не можуть. Однієї миті 37,2, а вже через 15 хвилин – 38,5. То Максим отримує терапію”, – розповідає журналістам “Файного міста” батько постраждалого хлопця В’ячеслав Беспалов.

За словами пана В’ячеслава, ще коли Максим був у комі, у нього почалися набряки шиї. Була проведена трахеотомія. Також молодик пережив трепанацію черепа – видаляли рідину, яка накопичувалася та тиснула на головний мозок. Зараз Максим Беспалов перебуває у відділенні нейрохірургії в тернопільській обласній лікарні.

Нагадаємо, 28 серпня близько 18:00 години Максим Беспалов не впорався з керуванням мотоцикла Альфа, з’їхав з проїжджої частини дороги і врізався в дерево. В результаті удару він отримав закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку та інші ушкодження. Молодика в церебральній комі з важкими травмами доправили в медзаклад.

Родина Беспалих дуже потребує допомоги небайдужих. Кожна гривня – важлива. Щодня на лікування дитини потрібні чималі кошти. Якщо у вас є змога допомогти – допоможіть будь-ласка.

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