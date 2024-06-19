Тернопільські правоохоронці встановлюють місце перебування жителя обласного центру.
Співробітники Тернопільського районного управління поліції розшукують Стеглюка Олександра Валерійовича, 1978 року народження.
Чоловік 16 червня близько 6 години вийшов з дому та не повернувся.
Прикмети розшукуваного: ріст близько 155 см, худорлявий, волосся русяве, з бородою. Був одягнений у зелену футболку та чорні штани.
Поліцейські звертаються до громадян: якщо ви бачили чоловіка чи знаєте про його місцеперебування, телефонуйте за номерами у Тернополі: (0352) 27-11-70 або на спецлінію «102»!