Вийшов з дому ще три дні тому: у Тернополі зник чоловік. ФОТО

Тернопільські правоохоронці встановлюють місце перебування жителя обласного центру.

Співробітники Тернопільського районного управління поліції розшукують Стеглюка Олександра Валерійовича, 1978 року народження.

Чоловік 16 червня близько 6 години вийшов з дому та не повернувся.

Прикмети розшукуваного: ріст близько 155 см, худорлявий, волосся русяве, з бородою. Був одягнений у зелену футболку та чорні штани.

Поліцейські звертаються до громадян: якщо ви бачили чоловіка чи знаєте про його місцеперебування, телефонуйте за номерами у Тернополі: (0352) 27-11-70 або на спецлінію «102»!