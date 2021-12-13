Вийшов з дому ще чотири дні тому: тернополянка розшукує зниклого пасинка. ФОТО

Оперативники Тернопільського районного управління поліції встановлюють місцеперебування Грицишина Олега Мар’яновича, 1987 року народження, жителя обласного центру.

До поліцейських із заявою про зникнення чоловіка звернулася його мачуха. З її слів, пасинок ще 9 грудня близько п’ятої години ранку вийшов з дому і не повернувся.

Прикмети розшукуваного: високого зросту, худорлявої статури, волосся темне. Був одягнений у сіру кофту, чорні джинси.

Уважно придивіться до фото, якщо вам відомо про місцезнаходження Олега Грицишина, повідомте про це правоохоронців за номером телефону (0352) 27 11 70 або на лінію 102.