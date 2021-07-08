Вийшов з дому і не повернувся: на Тернопільщині дружина розшукує чоловіка. ФОТО

Про зникнення жителя селища Гусятин – Будзінського Володимира Зіновійовича в Чортківське районне відділення поліції повідомила дружина.

Жінка заявила, що чоловік ще вранці, 5 липня, вийшов з дому і не повернувся. Про те, де він зараз перебуває, нічого не відомо.

Прикмети зниклого: зріст близько 170-175 см, міцної статури, волосся коротке темне. Був одягнений у сірі матерчасті штани, білу сорочку на короткий рукав та чорні туфлі.

Поліцейські вивчають записи відеокамер, де міг проходити зниклий, опитують людей, які могли його бачити та перевіряють усі можливі місця, де може перебувати Будзінський Володимир.

Якщо хтось впізнав даного чоловіка або знає про його місцеперебування, телефонуйте за номерами: 8 (03552) 2-12-45, 0673507180 – чергова частина, 0989286945 – сектор кримінальної поліції Чортківського РВП або на лінію “102“.