Сьогодні, 3 вересня, на весільній рушник стала ще одна завидна наречена з Тернополя — Ілона Побер — донька народного депутата VII та VIII скликань Ігоря Побера.

Про радісну подію в житті своєї родини у соцмережі повідомив політик, жартуючи про те, що цю дату зятю буде важко забути.

«Повезло моєму зятю! Точно не забуде дату весілля! Многая і Благая літа, рідні мої!», — написав Ігор Побер, публікуючи відео, на якому молодята їдуть у автівці, наспівуючи пісню Михайла Шуфутинського «3 сентября», яка вже стала мемом початку осені.

Обранцем Ілони Побер став Юрій Гуральчук. Пара вже давно зустрічалась, а весною хлопець зробив коханій пропозицію руки і серця.

Обвінчалися молодята у Тернополі в храмі Матері Божої Неустанної Помочі (УГКЦ), пишуть Тернополяни.