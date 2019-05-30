Працівники Тернопільського відділу поліції розшукують 15-річну Пухтай Владу Віталіївну.

Дівчинка 29 травня близько 11.00 год. пішла зі школи, де навчається, і до цього часу не повернулася.

Прикмети розшукуваної: на вигляд 15-16 років, зріст 175-180 см., худорлявої статури, обличчя овальне, очі карі, довге русяве волосся .

Була одягнена у піджак зеленого кольору, жилет зеленого кольору, світлі джинси, кросівки темно-зеленого кольору, чорний рюкзак.

Поліцейські звертаються до краян: якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцезнаходження розшукуваної, або бачили дану особу, телефонуйте у Тернополі (0352) 27-11-70; (067) 140-53-11; або на лінію 102.