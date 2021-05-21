Крадіжки учасники угруповання скоювали з об’єкта, будівництво якого ведеться за бюджетні кошти. Сума збитків становить 5,5 мільйона гривень.

Крадені товарно-матеріальні цінності зловмисники збували за зниженими цінами суб’єктам господарювання у Рівненську область. Незаконну схему збагачення викрили співробітники управління стратегічних розслідувань Тернопільщини.

«До поліцейських надійшла заява від представника будівельної компанії про те, що з майданчика, де за бюджетні кошти здійснюється будівництво спортивного комплексу, систематично вчиняються крадіжки будівельних матеріалів. У ході оперативних заходів нам вдалося встановити, що до злочину причетні щонайменше четверо осіб, – розповів заступник начальника управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області Віталій Кравчук.

Документуючи злочинну діяльність крадіїв, оперативники встановили: зловмисники діяли організовано. Кожному з них було відведена окрема роль задля досягнення кримінальних цілей. Організатором групи виступив раніше судимий за майнові та наркозлочини 43-річний тернополянин. У спільники взяв ще трьох жителів обласного центру, двоє з яких у минулому теж мали проблеми із законом. Зловмисникам вдавалося не лише безперешкодно проникати на територію будівельного майданчика та з допомогою спеціальної техніки і вантажівок тоннами вивозити будівельні матеріали, а й швидко знайти місця збуту. З’ясувалося, що реалізовували крадене вони за зниженими цінами підприємцям із Рівненщини.

У ході досудового розслідування встановлено, що злочинна група викрала з об’єкта, будівництво якого здійснюється за кошти державного та місцевого бюджетів, 230 тонн арматури на суму 5,5 мільйона гривень.

«Завдяки спільним зусиллям оперативників управління стратегічних розслідувань та співробітників Тернопільського районного управління поліції, під процесуальним керівництвом окружної прокуратури вдалося викрити злочинну групу з ознаками організованості. На даний час усім чотирьом фігурантам кримінального провадження оголошено підозру за частиною 5 статті 185 Кримінального кодексу. Організатор та один з учасників групи вже перебувають під вартою, вирішується питання про обрання запобіжного заходу ще двом підозрюваним», – повідомив Віталій Кравчук.

Під час санкціонованих обшуків поліцейські вилучили речові докази, серед яких – комп’ютерна техніка та печатки, з допомогою яких зловмисники виготовляли документи для прикриття своєї злочинної діяльності.

Оперативники управління стратегічних розслідувань і надалі здійснюють комплекс слідчо-розшукових дій із метою документування злочинної діяльності фігурантів та відшкодування завданих збитків, а також встановлення інших осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення.