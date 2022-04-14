Вивіз сім’ю і пішов на війну: на Тернопільщині похоронили бійця із Донецької області

У Чорткові попрощалися із бійцем з Донеччини Русланом Борцовим.

Про це Суспільному повідомив речник Чортківської міської ради Тарас Заяць.

За його словами, військовий загинув 8 квітня у Волновасі. Чоловікові було 26 років.

“У Чорткові в нього залишилася дружина та донька. Чоловік вивіз сім’ю із зони бойових дій, а сам повернувся воювати”, –розповів Тарас Заяць.

Із Русланом Борцовим прощалися у Катедральному соборі верховних апостолів Петра і Павла.

Під гімн України військовослужбовці розгорнули синьо-жовтий прапор над труною бійця.

Похоронили Руслана Борцова на алеї Героїв Ягільницького кладовища.