У Чорткові попрощалися із бійцем з Донеччини Русланом Борцовим.
Про це Суспільному повідомив речник Чортківської міської ради Тарас Заяць.
За його словами, військовий загинув 8 квітня у Волновасі. Чоловікові було 26 років.
“У Чорткові в нього залишилася дружина та донька. Чоловік вивіз сім’ю із зони бойових дій, а сам повернувся воювати”, –розповів Тарас Заяць.
Із Русланом Борцовим прощалися у Катедральному соборі верховних апостолів Петра і Павла.
Під гімн України військовослужбовці розгорнули синьо-жовтий прапор над труною бійця.
Похоронили Руслана Борцова на алеї Героїв Ягільницького кладовища.