13 квітня на Тернопільщині вогнеборці ліквідували 22 пожежі в природних екосистемах. В результаті загорянь знищено понад 25,5 га сухої трави.

Зазвичай, під час таких пожеж неминуче гинуть тварини. Цьому маленькому зайченяті пощастило. Його витягли з вогню рятувальники під час гасіння пожежі сухої трави поблизу с. Кудинівці Зборівського району, повідомляють в управлінні ДСНС.

Головне управління ДСНС України у Тернопільській області закликає не спалювати суху траву та подумати про тих, хто поруч. Пам’ятайте, життя – це не лише ви!