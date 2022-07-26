У Чорткові діти затіяли небезпечні розваги. Вони вибігають на дорогу із табличкою з написом “Стоп” і зупиняють автомобілі.

Про ігри, які можуть мати сумне завершення, повідомила чортків’янка в одній з місцевих груп у Фейсбуці.

Жінка вказала конкретне місце, де діє “дитячий блокпост”, і попросила батьків припинити небезпечні розваги.

“Велике прохання до батьків, чиї діти граються по вулиці біля дитячої поліклініки та на куті від поліклініки на вул. Незалежності. Ви дорослі, ви повинні розуміти, що ставити чи позволяти дітям гратись в тероборону біля дороги – це небезпечно як для дитини, так і для водія. Там вузька дорога, увечері їдеш втомлена після роботи, дивишся, щоб розминутись із зустрічним авто, а тут вилітає дитина з табличкою “Стоп” і махає перед машиною. Нехай ваші діти граються в садках, на ігрових майданчиках, але не попри дорогу! До біди багато не треба! Ми колись грали у війнушки, але не зупиняли машини. Це не дитячі ігри. Нехай дитинство залишається дитинством, як і місця, де граються діти”, – слушно зауважила жінка.