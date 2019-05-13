З численними переломами госпіталізували 27-річну жительку Вінниці. Жінка випала з потяга. Подія трапилася 11 травня.

За словами правоохоронців, потерпіла їхала з Вінниці до Львова. Вона сиділа у компанії хлопців. Потім вийшла і щезла. Побачили її уже неподалік станції Глибочка Тернопільського району.

За попередніми даними, жінка відкрила в тамбурі двері та вискочила. Що стало причиною такого вчинку, з’ясовують правоохоронці. Взяли у неї і кров для перевірки на вміст алкоголю. Проте мама потерпілої каже, що донька раніше зверталась за медичною допомогою в психоневрологічний диспансер.

Подію зареєстрували в журналі єдиного обліку звернень громадян з позначкою “нещасний випадок”.