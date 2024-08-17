“Вистрелив у мене, але не влучив”: 11-річний хлопчик з Доброводів розповів, як військовий убив його маму

Внаслідок стрілянини у селі Доброводи Тернопільської області 15 серпня загинули дві людини, 11-річний хлопчик залишився без матері.

Про це розповіли я в ефірі телемарафону Єдині новини у п’ятницю, 16 серпня, передає видання NV.UA.

Як з’ясували журналісти, матір 11-річного хлопчика, яка постраждала внаслідок стрілянини, не встигли врятувати медики швидкої допомоги. Батько хлопця загинув раніше, тому опіку над Павлом візьме його старший брат.

Хлопчик розповів, що повертався з мамою з атракціонів, коли вони почули вибухи. Також він додав, що люди «панічно розбігалися», коли почули постріли.

«Ми вже розвернулися, щоб йти іншою вулицею, але почули якісь вибухи. Тоді чоловік стріляє у маму. Потім він вистрелив в іншу людину й хотів у мене, але не влучив», — розповів хлопець.

Місцева мешканка Доброводів розповіла, що нападник спершу вистрелив у автомобіль біля магазину, також він стріляв у жінку й поранив її доньку.

Нападника затримали за два кілометри від місця трагедії, додали військові.

Нагадаємо, 15 серпня у селі Збаразької громади Тернопільського району чоловік влаштував стрілянину: двоє людей загинули, ще четверо — дістали поранення.

16 серпня правоохоронці Тернопільської області повідомили про підозру чоловіку. Йому інкримінують умисне вбивство (п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України). Чоловіку загрожує довічне ув’язнення.