Вистрелило і пішов вогонь: подробиці пожежі тролейбуса у Тернополі. ВІДЕО

23/01/2019 0
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Сьогодні в обід просто у центрі міста спалахнув тролейбус.

На щастя, пасажири встигли вибратися.

До приїзду пожежників водій самотужки намагався загасити вогонь, який розгорівся миттєво.

Деталі – в сюжеті ІНТБ.

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