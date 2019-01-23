Вистрелило і пішов вогонь: подробиці пожежі тролейбуса у Тернополі. ВІДЕО
23/01/2019 0
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Сьогодні в обід просто у центрі міста спалахнув тролейбус.
На щастя, пасажири встигли вибратися.
До приїзду пожежників водій самотужки намагався загасити вогонь, який розгорівся миттєво.
Деталі – в сюжеті ІНТБ.
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