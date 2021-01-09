Владу Тернополя “змушують закрити місто”.

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив міський голова Сергій Надал.

Він зазначив, що у Тернополі поліція почала масово штрафувати підприємців. А з понеділка правоохоронці готуються порушувати кримінальні справи. Більше того, вони мають намір виставити кордони біля шкіл, аби не пустити дітей на навчання.

“Центральна влада вчергове не почула думку тернополян. І попри рішення міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, поліція почала масово штрафувати підприємців. Хоча показники захворюваності свідчать: кількість нововиявлених хворих 8 січня – 36, 9 січня – 27. Ці показники значно менші, аніж були, наприклад, восени.

Більше того, у мене є інформація про те, що правоохоронці виставлять кордони навколо шкіл, щоб не допустити дітей на навчання, а на директорів навчальних закладів та вчителів будуть відкриті справи. Я не виключаю, що проти членів міської комісії з надзвичайних ситуацій, працівників управлінь можуть також відкрити справи. Це тиск і методи залякування, які використовували ще за часів Януковича.

Я хочу заявити, що у Тернополі воювати з поліцією ніхто не буде. Я не маю права ризикувати людьми і містом. Ми всі стали заручниками нав’язаних некомпетентних рішень влади. Я не можу ризикувати справами на ні в чому не винних педагогів і директорів шкіл, працівників міської ради, а також зірваними планами тих батьків, чиїх дітей в понеділок планують не впустити до школи.

Знаю, що у ці вихідні заплановане екстрене засідання обласної комісії з надзвичайних ситуацій при Тернопільській облдержадміністрації. Дуже ймовірно, що вони скасують рішення міської комісії і таки введуть локдаун у Тернополі з 11 січня”, – написав міський голова Тернополя.

Нагадаємо, з 8 січня в Україні запроваджено так званий локдаун. Разом з тим міська влада прийняла рішення не посилювати карантин, оскільки у місті не спостерігається росту захворюваності на COVID-19.

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