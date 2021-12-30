Традиційну виставку новорічних та різдвяних листівок «Возвеселімося всі разом нині» відкрили у Тернопільському обласному художньому музеї. В експозиції представили більше сотні екземплярів вітальних послань.

– Вітальні листівки з України, Польщі, США, Канади передають святковий настрій напередодні Різдва, – каже Вікторія Козловська, наукова співробітниця ТОХМ. – На виставці можна побачити як старовинні так і сучасні поштівки з різдвяними і новорічними персонажами, святковими атрибутами, ялинками, ялинковими прикрасами. На багатьох зображені засніжені ліси, села під зоряним небом, а також сюжети народження Христа, зображення Вифлеємської зірки, колядників.

Прообразом сучасної листівки, як зазначають у музеї, вважають середньовічні гравюри присвячені народженню Ісуса Христа. А перша масова листівка була випущена в 1843 році в Лондоні. З того часу її дизайн постійно змінювався і розвивався разом зі зміною виробничих технологій.

Одним з перших художників, який працював над створенням українських листівок був Осип Курилас. Малювали їх також Олена Кульчицька, Святослав Гординський та інші. Вітальні карточки займають значне місце в Різдвяних святкуваннях. Є навіть день Різдвяної листівки, який відзначають 9 грудня. А виставка листівок у музеї діятиме до 20 січня 2022 року.

Подібну експозицію можна також оглянути упродовж свят у Тернопільському обласному краєзнавчому музеї. Називається вона «У Різдвяні свята спішім брат до брата». До неї увійшли різдвяні поштівки різних країн та років друкування зі збірки родини Володимира Леника із Німеччини та святкових марок із колекції мецената Михайла Ступки з Америки. Це листівки, які зберігаються у фондовій збірці установи з 90-х років минулого століття. На них зображено народження Ісуса Христа, християнську символіку, зокрема, Вифлеємську зірку, що уособлює Святий Дух тощо. Експонуються також тематичні марки та поштівки, випущені в часи незалежності нашої держави.

Фото зі сторінки художнього музею у фейсбуці