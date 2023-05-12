У Ланівцях на майданчику коворкінг простору відкрили виставку загиблого старшого солдата 67-ої окремої механізованої бригади, художника, фотографа Олега Дробоцького. Виставку відкрили під час проєкту “Простір міста: мистецтво поза музеями”.

Про це повідомив куратор цього проєкту, модератор виставки Іван Лобунь, передає Суспільне.

На виставці представили 34 картини художника на військову тематику. Іван Лобунь презентував фото та відео матеріали з життя Олега Дробоцького.

Старший солдат Олег Дробоцький родом із села Вербовець. Він загинув 6 березня внаслідок артилерійського обстрілу на Донеччині. Доброволець став на захист України ще до початку повномасштабного вторгнення. Навчався у Кременецькому коледжі імені Т.Шевченка на відділенні образотворчого мистецтва. Закінчив також Львівську академію мистецтв у 2019 році. Особливою темою художника-патріота була тема війни. Навчаючись в академії, неодноразово бував як волонтер у зоні бойових дій.