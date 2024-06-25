Виставка ілюстрацій до дитячих книжок та українських народних казок львівської художниці Зіновії Юськів діє у Тернопільському обласному художньому музеї.

Це експонати із фондів Національного заповідника «Замки Тернопілля». Заповіднику їх свого часу подарував чоловік художниці Микола Барановський – редактор видавництва «Логос».

– До експозиції увійшло 50 графічних творів, в яких – цілий казковий світ, сповнений тепла і доброти, – розповіла Ольга Ваврик, заступник директора ТОХМ. – Серед малюнків – ілюстрації до книг «По сто діток у хаті» М.Петренка, «Шпаки на колесах» О.Сенатович, «Мудрий слон» В.Поліщук та інші. Зіновія Юськів народилася 18 травня 1953 року у Львові. Закінчила Львівський державний інститут прикладного і декоративного мистецтва. Працювала в галузі станкової графіки і книжкової ілюстрації. Зіновія Юськів була активним учасником львівських, республіканських і міжнародних виставок, лауреатом численних конкурсів, нагороджена преміями і дипломами за художнє оформлення та ілюстрацію книжок і журналів. Перелік видань, у яких вона брала участь, вкладаючи душу і мистецький хист, сягає сотні. Зокрема, захоплюють, створені нею персонажі до народних казок та дитячих книг. В кожному сюжеті – щирі почуття любові до рідного краю.

Працівники музею запрошують тернополян відвідати цю цікаву, надзвичайно добру та світлу виставку ілюстрацій.

Фото зі сторінки ТОХМ у фейсбуці