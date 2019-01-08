Високопосадовця з Тернопільщини підловили на порушенні антикорупційного законодавства

Про це повідомляє day.kyiv.ua з посиланням на прес-службу НАЗК.

“Національне агентство внесло 4 приписи про порушення вимог законодавства щодо етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших порушень закону. … Приписи внесено першому віце-прем’єр-міністру України – міністру економічного розвитку і торгівлі Степану Кубіву стосовно директора ДП «ДНІПРО-ВДМ» Ігоря Ковтуненка та міністру інфраструктури України Володимиру Омеляну стосовно директора казенного підприємства «Морська пошуково-рятувальна служба» Віктора Сударева у зв’язку із встановленням фактів непередачі в управління іншій особі належних їм корпоративних прав у товариствах з обмеженою відповідальністю протягом 30 днів з моменту призначення Ковтуненка та Сударева на вказані посади у порядку, передбаченому законом”, – йдеться в повідомленні.

Також внесено припис в.о. міністра аграрної політики та продовольства України Максиму Мартинюку стосовно голови Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту прав споживачів Володимира Лапи, який не прийняв рішення щодо врегулювання конфлікту інтересів у зв’язку з отриманням повідомлення про наявність потенційного конфлікту інтересів від начальника Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві Олега Рубана.

Крім того, Національне агентство внесло припис начальнику Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Луганській області Михайлу Пшику стосовно порушення його підлеглим Андрієм Велігошею вимог закону про запобігання корупції під час роботи у складі комісії з питань медико-психологічної реабілітації особового складу.