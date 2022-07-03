Високі градуси: на Тернопільщині буде ще спекотніше

Спека далі домінуватиме на Тернопільщині. За прогнозами синоптиків, тиждень розпочнеться з високих температурних показників.

Дещо охолоджуватимуть регіон дощі і грози, які будуть частими цього тижня.

Мінлива хмарність з проясненнями, тенденція до підвищення температурних показників, висока ймовірність опадів — такі погодні умови передбачають синоптики на Тернопільщині.

У понеділок в західному регіоні спостерігатимуться високі градуси. Адже погоду зумовлюватиме антициклон.

«Новий тиждень розпочнеться в Україні спекотною погодою. Температура повітря у понеділок становитиме протягом дня +28 +34 градуси. Найближчої ночі мінімально очікується +15 +21 градус. Антициклон, область високого атмосферного тиску, визначатиме 4-го липня суху, переважно сонячну погоду практично повсюди в Україні», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, з другої половини тижня спека послабне до +22 +28 градусів.