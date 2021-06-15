На Тернопільщині зафіксовано масову загибель птиці: місцеві мешканці стривожені та налякані можливим повторенням інциденту.

Про випадок, який стався у Великих Гаях, на сторінці спільноти в мережі Фейсбук повідомив Леонід Леонтович.

“Будьте уважні, бо в нас, в Гаях, невідомі істоти від 3 до 4, похожі на половину до собаки і половину до чогось іншого, високі на ногах, всі однакового росту і породи, але морди не розглянули. Перестрибнули сітку 1,60 м, бо налякали їх. Вони задушили 9 курей і з одного індика висмоктали кров”, – зазначив чоловік.

Обставини події з’ясовуються. За розвитком подій стежте в наших наступних повідомленнях.

Джерело: 0352.ua