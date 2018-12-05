Вишнівецька ОТГ залучає іноземних партнерів

05/12/2018 Розмір тексту:

За сприяння голови Вишнівецької ОТГ Володимира Кравця місцева громада 1 грудня отримала гуманітарну допомогу від Департаменту пожежної охорони у Stary Węgliniec (Республіка Польща).

Нещодавно очільник Вишнівеччини побував із робочим візитом у Польщі. Під час поїздки були виявленні відмінності між системами протипожежного захисту в обох країнах.

Відтак, польські колеги подарували Місцевій пожежній охороні Вишнівецької ОТГ пожежний автомобіль та додаткове обладнання.

– Уже більше року ми співпрацюємо із нашими друзями в неофіційному порядку і підтримуємо постійні контакти. Весною 2019 року ми плануємо відвідати наших колег в Україні, подивитися, як служить машина, і дізнатися особливості і можливі проблеми у цій місцевості. Для нас це хороша можливість обмінятися досвідом та зміцнити робочі відносини, – зазначили у Департаменті пожежної охорони у Stary Węgliniec.