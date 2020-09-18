29 нових випадків коронавірусу діагностували учора у Збаразькому районі.

Найбільше заражених COVID-19 у Вишнівецькій зоні. Відтак там оголосили червоний рівень епідемічної небезпеки, учні перейшли на дистанційне навчання, заборонили діяльність ринків, в заклади громадського харчування не приймають відвідувачів, лише працюють за доставкою.

Тільки у вересні на Вишнівеччині виявили понад півсотні нових випадків коронавірусу. Більшість хворих лікується амбулаторно під наглядом сімейних лікарів.

«Кількість пацієнтів у нашій амбулаторії щоразу зростає. Не слід забувати, що у цей період незабаром почнуться сезонні захворювання на грип та ГРВІ. Виникла негайна потреба у посиленні карантинних заходів і дотриманні всіх умов карантину нашими громадянами. Щоб досягти позитивного результату у боротьбі з епідемією COVID-19 необхідно відповідально ставитись до свого здоров’я і дотримуватись правил самоізоляції та гігієни. Вірус не циркулює в повітрі, а передається від хворої людини до здорової, якщо ви знаходитесь поруч. Тож гарантія безпеки – відстань. Вірус може бути на ваших долонях. Слідкуйте за рухами й не торкайтесь обличчя, щоб інфекція не потрапила в організм через слизові оболонки. Руки слід мити з милом, якомога частіше й ретельніше. Якщо такої можливості немає, використовуйте дезінфікуючі спиртовмісні засоби. Наше спільне завдання – не допустити поширення епідемії», – каже головний лікар КНП “Вишнівецька АЗПСМ” Світлана Сікора.

Додамо, наразі у Збаразькому районі підтверджено 537 випадків зараження COVID-19. Восьмеро людей померло зі підтвердженим діагнозом коронавірусу. Бореться з недугою понад три сотні осіб.

Софія Романська

Читайте на цю тему:

Третій день поспіль на Тернопільщині реєструють однакову кількість хворих на коронавірус