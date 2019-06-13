Навіть зарослу бур’янами непривітну місцину можна перетворити на комфортний громадський простір, який стане улюбленим місцем відпочинку для дітей і молоді. Це уже довели активісти, ініціювавши створення нового скверика майже у центрі Вишнівця.

Нагадаю, урочисте відкриття громадського простору “Вишнева алея” відбулося 17 листопада 2018 р. Цей проект у центрі Вишнівецької об’єднаної територіальної громади (ОТГ) реалізували завдяки програмі «DOBRE» і допомозі Західноукраїнського ресурсного центру, а також – зусиллями активістів громадської організації «ЦВІТ – Центр громадських ініціатив і трансформацій».

Навіть не віриться, що починалося все фактично «з нуля» – спершу на цій території скосили бур’яни, згодом майстри вирівняли місцину, готуючи її до втілення проекту омріяного громадського простору.

Звісно ж, реалізувати таку масштабну ідею було б неможливо без підтримки голови Вишнівецької ОТГ Володимира Кравця і фінансової допомоги приватного агропромислового підприємства «Добрий Самарянин», кількох місцевих підприємців та небайдужих громадян.

– Нашу ідею відразу радо підтримав голова Вишнівецької громади Володимир Кравець, – пригадує голова ГО «ЦВІТ» Руслана Якубовська. – Тому ми від самого початку відчували його «міцне плече». Спершу відбулася реконструкція території, адже ця місцина була зовсім необлаштованою. Річ у тім, що тут раніше стояв пам’ятник, який вирішили перенести в інше місце. Усе навколо мало не надто привабливий вигляд.

Врешті тут облаштували алейки, вклали бруківку, встановили нові лавочки і смітники. Згодом за периметром скверу висадили 20 саджанців вишні.

Цей громадський простір, за словами Руслани Якубовської, ще не завершили. Там запланували створити оригінальну фотозону. Це найбільше сподобається молоді, впевнені у ГО «ЦВІТ».

– Навіть не віриться, що це місце зовсім нещодавно було таким непривітним, вкритим бур’янами, – додає активістка. – Люди, як могли, доглядали цю територію, але… Нині тут перебувати набагато приємніше. Ніхто не заперечуватиме, що “Вишнева алея” дійсно стала окрасою нашого селища.

Голова Вишнівецької ОТГ Володимир Кравець, який сам минулої осені брав участь у висаджуванні вишеньок, зауважив: у планах щодо «Вишневої алеї» – облаштувати там ще й літній кінотеатр.

– Тут відбулася повна реконструкція території, – продовжує співрозмовник. – Згодом тут хочуть встановити екран, щоб у нас діяв літній кінотеатр. Це також приваблюватиме сюди дітей і молодь. Нехай роблять селфі, як тепер модно, і прославляють нашу громаду на весь світ!

Прикметно, що буквально через дорогу від «Вишневої алеї» облаштували новий сучасний дитячий майданчик. Там щодня – шумно і гамірно, адже малечі різного віку цікаво і крутися, і гойдатися, і бавитися у пісочниці.

Прикметно, що новий сквер уже встиг стати основною локацією для різних молодіжних свят. Зокрема, у неділю, 2 червня, на «Вишневій алеї» провели Гала-концерт лауреатів гран-прі і власне церемонію нагородження переможців Фестивалю-конкурсу юних талантів «ART-VISH-2019».

Нагадаємо, це дійство у Вишнівецькій ОТГ приурочили Міжнародному дню захисту дітей, а тому присвятили темі «Людина починається з дитинства». Численні учасники і гості свята врешті пересвідчилися: у громаді дійсно росте талановита молодь, яка вплітає у національний вінок плоди своєї творчості. Паралельно на «Вишневій алеї» діяла вставка робіт, виготовлених юними майстрами. Під час ярмарку дещо можна було навіть придбати.

До слова, у Відділі освіти, культури, молоді і спорту Вишнівецької селищної ради впродовж свята подбали і про маленьких діток. Зокрема, у неділю весь день у сквері працювали атракціони та аніматори, які дарували сміх, радість і втіху малечі.

До речі, у громадській організації “ЦВІТ” на досягнутому не спинятимуться. Там уже почали підготовку до реалізації екологічного проекту «Ми – світ. Сортуємо. Вчимося. Інформуємо. Тренуємо». Як зазначають активісти, таку ініціативу вони планують зробити корисною як для Вишнівецької ОТГ, так і для країни в цілому. Зокрема, волонтери підготували для вишнівчан анкети: «Що сьогодні ми робимо зі своїм сміттям?». Надія Новак