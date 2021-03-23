Протягом тижня на Тернопільщині грип і ГРВІ діагностували у 6188 жителів краю. Захворюваність удвічі перевищує рівень епідемічного порогу та відповідає високому рівню інтенсивності епідемічного процесу.

Як повідомила головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук, Тернопільщина переживає сезонну епідемію грипу та ГРВІ. Найбільше хворих у Зборівському, Козівському, Лановецькому районах. Там рівень захворюваності класифікується, як вищий високого.

«Загальна захворюваність на грип та ГРВІ за останні 7 днів склала 597,6 випадків на 100 тисяч населення, за останні 7 днів захворіло 6188 осіб, що в 2 рази перевищує рівень епідемічного порогу. На 2-х адміністративних територіях області: Гусятинський, Теребовлянський райони, показник захворюваності на грип та ГРВІ вище низького рівня захворюваності, на 11-ти адмінтериторіях: Бережанський, Борщівський, Бучацький, Заліщицький, Кременецький, Монастириський, Підволочиський, Підгаєцький, Чортківський, Шумський райони, м. Тернопіль – вище середнього, на 3-х: Зборівський, Козівський, Лановецький райони – вище високого».

Минулого тижня порівняно з попереднім хворих на грип і ГРВІ в області побільшало на третину. Понад 30% серед інфікованих – діти шкільного віку.