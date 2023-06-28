Сьогодні, 28 червня, у День Конституції України, Вищий антикорупційний суд у Києві обере запобіжні заходи для трьох чиновників з Тернопільщини, яких звинувачують в отриманні хабаря у розмірі 2,4 млн грн.

Як повідомляють Тернополяни, Вищий антикорупційний суд обиратиме запобіжні заходи для голови Тернопільської обласної ради Михайла Головка, та двох колишніх заступників голови Тернопільської ОВА Володимира Труша – Ігора Дем’янчука та Ігора Гайдука. Обиратиме запобіжні заходи суддя – Олег Володимирович Ткаченко. Справи розглядатимуть почергово – на 10.00, 10.30 та 11.00.

Нагадаємо стаття, за якою обвинувачують чиновників – частина 4 статті 368 (підкуп особи, яка надає публічні послуги) Кримінального кодексу.

Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк від 4 до 8 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.