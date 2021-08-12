10 серпня Вища рада правосуддя розглянула матеріали щодо звільнення судді з посади за загальними обставинами, а саме у зв’язку з поданням заяви про відставку.

ВРП ухвалила звільнити у зв’язку з поданням заяви про відставку Іванчука Віталія Мирославовича – з посади судді Монастириського районного суду Тернопільської області.

Суддя має достатній для звільнення у відставку стаж роботи, визначений на підставі статей 116, 137 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», а також абзацу четвертого пункту 34 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» цього Закону.