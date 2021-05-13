Вирвав з рук сумку, у якій було 80 тисяч гривень: тернополянка стала жертвою грабіжника. ВІДЕО

“Вирвав сумку з грошима та втік”, – таке повідомлення надійшло на лінію “102” від жительки Тернополя. За словами потерпілої, в сумці було 80 тисяч гривень.

Ввечері на вулиці невідомий підбіг до жінки та вирвав з її рук сумку з грошима. Жінка самотужки намагалася наздогнати грабіжника, але не змогла. Потерпіла одразу ж зателефонувала в поліцію.

На місці події потерпіла вказала поліцейським напрямок, куди побіг зловмисник. Оперативники управління карного розшуку одразу розпочали слідчо-розшукові заходи і встановили особу зловмисника – це житель обласного центру, 1996 року народження.

Згідно з ухвалою суду, працівники поліції провели обшук за місцем проживання правопорушника. У нього вилучили одяг, в якому він перебував на момент злочину, та гроші. Речові докази передали на експертизу.

Вирішується питання про оголошення фігурантові підозри згідно частина 1 статті 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до чотирьох років позбавлення волі.