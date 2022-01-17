Вирвав дроти і завів двигун: злодій поцупив автомобіль, який був припаркований біля крамниці

Жителю Хмельницької області борщівські поліцейські оголосили підозру у незаконному заволодіння транспортним засобом.

Зловмисник викрав легковик, що належить жителю села Озеряни Борщівської громади. Власник заявив про незаконне заволодіння транспортним засобом у поліцію.

На лінію 102 надійшло повідомлення від жителя Борщівської громади про те, що невідома особа викрала його автомобіль марки Daewoo Lanos, який знаходився біля продуктового магазину в селі Озеряни. На місце події виїхала слідчо-оперативна група.

З’ясувалося, зловмисник проник у чуже авто, розбивши скло задніх дверцят. Вирвавши дроти із замка запалювання, намагався завести двигун. Проте через декілька метрів сталося блокування керма і авто зупинилося.

Зловмисника затримали на місці злочину, відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу. Йому оголошено підозру за частиною 1 статті 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.