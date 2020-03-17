До співробітників Збаразького відділення поліції звернулася 78-річна жителька села Федьківці про те, що стала жертвою нападу горе-невістки.

Зловмисниця накинулася на пенсіонерку, щойно та отримала соціальну виплату, вирвала з рук гроші та кинулася тікати. Зупинили грабіжницю сусіди старенької і поштарка, яка не встигла ще й з бабусиного подвір’я вийти.

Поліцейські з’ясували, що 44-річна нападниця є співмешканкою сина потерпілої. Старенька прогнала родичів з обійстя, адже ті зловживають алкоголем. Саме пристрасть до оковитої й штовхнули горе-невістку на такий вчинок. Знаючи, що працівниця поштового відділення принесла пенсію, жінка подалася на обійстя свекрухи. Зайшла якраз в той момент, коли бабуся взяла до рук гроші. Вирвала чотири з половиною тисячі гривень й кинулася навтьоки. Та люди не дали пропити чуже.

Зловмисницю затримано в порядку статті 208 КПК. Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та кваліфіковано частиною 1 статті 186 ККУ.