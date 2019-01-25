Вирок Януковичу та інші радісні вісті у хроніці тижня, що минає

25/01/2019 Розмір тексту:

Світ

Лібералізація ісламу прискореними темпами

Пророк Магомет, можливо, перевернувся б у своїй могилі, але нинішній володар одного з недавніх оплотів традиційного ісламу – Саудівської Аравії – взявся прискореними темпами його лібералізувати. Головно це стосується змін у становищі аравійського жіноцтва. Спершу їм високою милістю було дозволено кермувати автівками і відвідувати спортивні заходи, куди раніше для представниць прекрасної статі дорога була закрита. Пізніше перед місцевими жінками відкрилася можливість працювати слідчими в поліції та в комітеті з нагляду за сімейним примиренням. А віднедавна аравійки можуть тішитися ще одним завоюванням: їм більше не знадобиться офіційний дозвіл опікунів чоловічої статі – чоловіків, батьків чи братів – на той чи інший спосіб народження дітей. Тепер перша-ліпша Аміна, Азра чи Халіда може сама приймати рішення щодо природних пологів чи кесаревого розтину.

Помер найстарший чоловік на планеті

В Японії, як відомо, чимало довгожителів. Чи то дієта з переважанням морепродуктів сприяє, чи буддизм та синтоїзм забезпечують духовне здоров’я й вберігають від усіляких нервових розладів. Однак проти фундаментальних законів природи, врешті-решт, безсилі й вони. У віці 113 років помер найстарший чоловік на планеті Масадзо Нонака. За цей показник він був внесений у Книгу рекордів Гіннеса. Народився японський унікум саме того дня (цікавий збіг), коли Альберт Ейнштейн опублікував свою теорію відносності. Як повідомили японські ЗМІ, чоловік пішов з життя уві сні. Останні роки він провів у інвалідному візку і, за словами родичів, полюбляв з’їсти солодкий десерт після обіду, дивитися телевізор і читати газети і дуже багато читав (хм…. якщо саме названі заняття сприяють довголіттю, то довгожителів на Землі мало б бути значно більше…).

У Москві викрали українського кримінального “авторитета”

У Москві зі стріляниною викрали українського кримінального «авторитета» Юрія Василенка. У ресторан, де він перебував, увійшла група чоловіків, які наказали Василенку йти з ними. На вулиці Василенко спробував вирватися і втекти, зав’язалася бійка, в ході якої по ньому відкрили вогонь. Далі невідомі завантажили пораненого «авторитета» в багажник автівки й відвезли в невідомому напрямку. Василенка вважають одним із організаторів розстрілу в Києві екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова. Декілька інших учасників цієї «операції» теж раніше були вбиті або зникли. Зокрема, безпосередній виконавець замаху на Вороненкова був застрелений на місці злочину охоронцем останнього. Представники силових органів неофіційно висловлюють думку, що, найімовірніше, російські спецслужби взялися таким чином за організаторів цього вбивства і намагаються сховати кінці у воду.

Україна

Янукович отримав термін, але є одне “якщо”…

На схилі літ екс-президент Віктор Янукович отримав термін ув’язнення, в порівнянні з яким його “ходки” на “зону” за зірвані з перехожих шапки здаються дріб’язком. Колегія Оболонського райсуду Києва визнала його винним у державній зраді та пособництві у веденні агресивної війни проти України і визначила покарання у вигляді 13 років позбавлення волі. Водночас суд відхилив статтю «Пособництво в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону», яку прокуратура теж інкримінувала Януковичу. Захист екс-президента наполягав на його невинуватості і стверджував, що до анексії Криму призвели дії не Януковича, а активістів Євромайдану та нової влади. Втім, є невеличкий нюанс: Віктора Федоровича заарештують для відбування покарання лише у тому випадку, якщо вдасться його затримати. Оте “якщо” є практично нездоланною перешкодою для повного торжества правосуддя – Росія його навряд чи видасть, а очікувати, що сам він раптом “подвинется рассудком” і захоче в українську тюрягу, теж не доводиться…

Несподіваний поворот у справі Зайцевої

На засідання Київського районного суду Харкова, де слухали справу про смертельну аварію 18 жовтня 2017 р. за участю Олени Зайцевої, несподівано з’явилася лікар-нарколог Олена Федірко. Вона першою оглядала Зайцеву відразу після аварії, однак пізніше загадково зникла з міста. Її неодноразово викликали до суду, однак вона не з’являлася. На засіданні суду Федірко стверджувала, що вона через особисті обставини змушена була виїхати в глуху місцину, де не було засобів зв’язку і отримання інформації, і навіть не знала про те, що її шукають. А в суд її, мовляв, ніхто не викликав. Після таких заяв, що викликали обурення родичів загиблих, Федірко пішла ще далі й заявила, що Зайцева не перебувала в стані наркотичного сп’яніння, а залишки опіатів, виявлені в сечі звинувачуваної, могли бути наслідком вживання медикаментів.

Тернопіль

Радісні вісті для жителів краю

Іноді чую нарікання на свою адресу, мовляв, описую нашу дійсність лише в саркастично-песимістичних або ж кримінальних тонах. Треба, мабуть, виправлятися. Отож – радісна вість для жителів краю: в агроформуванні на Тернопільщині корова щодня дає рекордних 31-33 кг молока (!), а вихід телят на сто корів склав 67 голів молодняка(!!). Стало також відомо, що на день святого Валентина закоханим буде надана можливість освідчитися у чомусь високому і чистому на… повітряних кулях. Ініціатива красива і романтична й залишається сподіватися, що майбутні шлюби не лопатимуться передчасно наче повітряні кульки. А ще надихнув своїм зверненням з нагоди Дня соборності міський голова. Його слова про велике значення об’єднання громади в час випробувань – справжній бальзам на душу отої громади, до думки якої так уважно прислухаються в питанні сумнівних новобудов, що… ті вже сягають кількох поверхів. Що ще? Ага, вельми цінна порада дієтологів: вживати наприкінці зими більше овочів і фруктів.

Ігор Дуда