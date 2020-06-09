Майже 64 тисячі гривень викрав з банківської картки мешканця Гусятинщини псевдопрацівник банку. Гроші призначалися на лікування онука.

До чоловіка зателефонував працівник банку. Повідомив, що на його картку намагаються зарахувати певну суму коштів, однак через збій системи гроші не надходять на рахунок. Чоловік одразу взявся допомагати псевдобанкіру, бо ж саме на цю картку родина, знайомі та благодійники збирали гроші на лікування онука в Києві. Насправді, сам того не розуміючи, допоміг вкрасти гроші.

Аферист запевнив жертву, що саме через чималу суму на рахунку відбувається збій у транзакції. Зазначив, що залишок необхідно розіслати на певні рахунки, а коли переказ коштів таки надійде на картку, решту теж повернуть. Потерпілий тричі відправляв гроші на різні рахунки. Коли ж через декілька хвилин перевірив залишок на картці, жахнувся – ані перерахунку, ані вже зібраних коштів там не виявилося. Зателефонував у поліцію.