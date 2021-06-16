Сьогодні в апеляційному суді Тернополя оскаржували довічний вирок Володимиру Зозулі.

Чоловік у вересні 2019-го у селі Воля, що на Теребовлянщині, наніс численні ножові удари 18-річній односельчанці. Від тяжких травм дівчина померла. В квітні цього року у теребовлянському районному суді Володимира Зозулю засудили до довічного позбавлення волі, повідомляють Т1 Новини.

Таке рішення суду захисники і сам Володимир Зозуля вважали занадто суворим. Вбивство дівчини чоловік не вважає жорстоким. Більше того, розповів, вчинив це ненавмисно, будучи занадто емоційно збудженим. Відтак і він, і його захисниця просили змінити довічне ув’язнення на менш суворе покарання. Відповідні клопотання розглядали в апеляційному суді Тернополя.

Все ж, судді другої інстанції клопотання не задовільнили. І залишили вбивці Діани Муринки вирок Теребовлянського районного суду – довічне ув’язнення.