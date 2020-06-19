Нардеп з Тернопільщини Микола Люшняк попросив Шмигаля пояснити, як уряд збирається рятувати економіку.

18 червня під час засідання Верховна Рада України не підтримала оновлену програму дій уряду.

За неї проголосували лише 207 народних обранців із 226 необхідних.

Зокрема, народний депутат з Тернопільщини, член депутатської групи «Довіра» Микола Люшняк звернувся до прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля з проханням озвучити конкретні кроки подальшої роботи, спрямовані на розвиток економіки.

– Я вам дякую за змістовну програму уряду, але хотілось би більш розширено почути по галузях, як має розвиватися сьогодні економіка нашої держави. Ви розумієте, що споживання власної продукції – це збільшення ВВП, збільшення соціальних гарантій, які ви сьогодні декларуєте у вашій програмі. Тому хочеться більш розширено по галузях почути, які необхідні кроки ви будете проводити далі, – зазначив Микола Люшняк.

У відповідь Денис Шмигаль сказав, що уряд намагатиметься розвивати малий та середній бізнес, долати наслідки COVID-19 тощо. Також він додав, що подібних цілей є понад три сотні.