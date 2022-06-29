Вирішив перевірити рушницю: у поліції розповіли про інцидент зі стріляниною в Тернополі

Працівники Тернопільського районного управління поліції спільно з працівниками Управління патрульної поліції розшукали тернополянина, який влаштував стрільбу на балконі багатоповерхівки.

В середу, 28 червня близько 23 години, на лінію «102» надійшло повідомлення про стрільбу з багатоповерхівки на одному із мікрорайонів міста.

На місце події виїжджали патрульні тактико-оперативного реагування, які й виявили правопорушника. Очевидці події вказали поліцейським можливе місце стрільби. Двері квартири відкрила дружина стрілка й підтвердила даний факт.

Тернополянин пояснив, що давно не користувався зброєю й того вечора вирішив перевірити її справність.

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Правоохоронці склали на правопорушника адміністративний протокол за статті 174 КУпАП (стрільба з вогнепальної чи холодної метальної зброї, пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії або пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів за секунду в населених пунктах і в не відведених для цього місцях, а також у відведених місцях з порушенням установленого порядку).

В 57-річного тернополянина вилучили мисливську гладкоствольну рушницю та більше 50 набоїв до неї.

Міру покарання чоловіку обере суд. Санкція статті передбачає штраф від ста до ста п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією зброї, пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії і бойових припасів.