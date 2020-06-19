Двадцять три пачки сигарет, шість пляшок алкоголю та продукти харчування викрав житель Бучацького району з приміщення торгового закладу. Заявниця оцінила завданні збитки на суму понад 2000 гривень.

До працівників територіального підрозділу надійшло повідомлення про крадіжку від власниці магазину. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група, працівники якої встановили, що невідома особа проникла в приміщення крамниці та викрала чималу кількість товару. До середини зловмисник потрапив пошкодивши металопластикове вікно.

За допомогою службового собаки поліцейські вийшли на слід зловмисника. Його з викраденим майном знайшли неподалік місця скоєння злочину.

Підозрюваного затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу.

Відомості про подію внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до ч. 3 ст. 185 ККУ, повідомляють у поліції.