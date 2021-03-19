Випила десять пігулок: жінка так “збивала” тиск, що довелося викликати “швидку”

Сьогодні удосвіта бригада “швидкої” виїжджала у селище Велика Березовиця, до 29-річної пацієнтки.

Жінка скаржилася на нудоту, сильне запаморочення, шум у вухах. За словами пацієнтки, вдень у неї був дуже високий тиск, який вона ніяк не могла збити. Тому випила аж 10 таблеток «Енапу».

Із діагнозом ортостатичний колапс, унаслідок сильного зниження артеріального тиску, жінку, після оперативно наданої медичної допомоги, залишено вдома. Про це повідомляють у Центрі екстреної медичної допомоги.